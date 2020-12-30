С 1 января вступают в силу новые требования пожарной безопасности. В том числе они касаются и работы производств. «Кузбассразрезуголь» — экологически ориентированная компания. Несмотря на то, что сезон пожаров ещё не скоро, на предприятии уже появились специальные лесопатрульные комплексы.

Маневренный УАЗик отныне поселился в гаражном боксе на Талдинском угольном разрезе. На первый взгляд обычная отечественная машина. Но за кабиной водителя установлена грузовая платформа. Задача этого авто — не просто в том, чтобы перевозить людей.

Под тентом бак для воды на 500 литров, ранцевый огнетушитель, лопаты, топоры-мотыги, бензопила, высоконапорная мотопомпа… Для защиты самих пожарных — фильтрующий самоспасатель, аптечки. Этого комплекта, да ещё и в паре с пожарной машиной, более чем достаточно, чтобы потушить локальный низовой пожар в лесополосе. Полноприводный УАЗик проедет по бездорожью и доставит прямо к точке возгорания спецтехнику и рабочих. К слову, на Талдинском угольном разрезе обучение по пожарной безопасности прошли почти полсотни человек.

6,5 тысяч гектаров — та площадь на разрезе, которую нужно защищать от пожаров. Работают в «Кузбассразрезугле» по принципу: вооружён — значит защищён. Пять малых лесопатрульных комплексов распределили по филиалам компании. Настоящая минипожарная станция отныне у каждого, как и на Талдинском угольном — под боком. И хоть больших пожаров здесь не случалось, с такой машиной и оборудованием выполнять свою основную работу спокойнее.