В этом году в Кузбассе появился ещё один новый вид транспорта. И он оказался… волшебным. По всем городам, округам и районам ездил новогодний фургон. Путь занял больше месяца, всего 34 остановки. О некоторых из них расскажет Анастасия Подоляко.

Обратным отсчётом в Шерегеше запустили волшебные часы. Тогда они показывали, что до Нового года 47 дней и 6 часов. Но праздник уже пришёл на юг Кузбасса. У подножия горы Зелёной собрались 35 Дедов Морозов. 34 из них спустились со склона на сноубордах и лыжах. А один – Всекузбасский — поздравил жителей Таштагольского района. И отправился дальше. Следующие остановки: Осинники, Мыски и Междуреченск.

Посетили в Междуреченске и новый детский сад. Последние полтора года в нём шёл капитальный ремонт. В здании появились кабинеты для развивающих игр, изобразительного творчества, занятий с логопедом, мультстудия. Дети занимаются в них уже 5 месяцев. С воспитателями писали и письма Деду Морозу.

Команда главного волшебника региона заехала во все 34 территории. В каждом городе и районе они заезжали на новые спортивные, культурные и социальные объекты. Знакомился с творческими кузбассовцами и гулял по историческим и важным местам. В Елыкаеве побывал в самой большой школе округа. А потом зашёл на ранчо, покормил страусов, фазанов и маралов. Дед Мороз у нас современный, поэтому упряжку оленей сменил на снегоход, а о своём путешествии рассказывает в социальных сетях.

Пора загадывать желания. Они исполнятся, ведь кузбасские часы уже показывают – «Время чудес».

Автор: Анастасия Подоляко