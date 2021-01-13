В Кузбасских колониях возведены снежные городки. Почему эта работа влияет не только на настроение, но и на исправление заключённых? Сергей Ищенко посетил одно из учреждений и узнал ответы.

Снегурочка, символы ушедшего и пришедшего годов и Дед Мороз согласно веянью времени в защитной маске. Отличный, злободневный снежный городок. Вот только находится он за колючей проволокой.

В 22-й колонии, как и в других исправительных учреждениях, снежные городки возводили сами заключённые. 45-летний Вячеслав в местах лишения свободы уже 4 года, сидеть осталось еще 6. Именно оказавшись за решёткой начал заниматься художественным искусством в одном из кружков колонии.

Всего в 22-ой колонии около 10 различных творческих кружков, в которых занимается 200 заключенных. Творчество людям, находящимся в местах лишения свободы, необходимо, в том числе и для жизни после окончания срока.

34-летний Николай через полгода выходит на свободу. До срока занимался строительными работами. Один из авторов победившей в конкурсе учреждения композиции мечтает, что полученные навыки пригодятся ему и после выхода отсюда. Благо есть, для кого строить городки.

Подобные снежные городки появились во всех исправительных учреждениях Кузбасса. И сейчас колонии соревнуются между собой, чьи фигуры лучше. Выявляют победителей путём голосования на сайте регионального ГУФСИН. Помочь заключённым определить лучших лепщиков может любой желающий.

Автор: Сергей Ищенко