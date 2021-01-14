Представители профильных комиссий Общественной палаты рассказали об основных достижениях по итогам прошлого года и озвучили предложения по подготовке к 300-летию Кузбасса.

«Многие преобразования, которые сейчас происходят в Кузбассе, являются инициативой самих жителей и общественных активистов. Люди заинтересованы в улучшении качества жизни в регионе, поэтому охотно участвуют в этом процессе. Общественная палата Кузбасса оказывает неоценимую помощь в этом плане, потому что помогает объединить активных и неравнодушных к судьбе региона кузбассовцев, разрабатывает важные проекты, реагирует на обращения граждан», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В Общественной палате Кузбасса работают 8 профильных комиссий, каждая из них реализует собственные инициативы. Так, комиссия по образованию и науке к 75-летию Победы разработала проект «Мы — патриоты». С помощью местных жителей всех муниципалитетов области собран уникальный исторический материал о Кузбассе как об угольно-металлургическом форпосте фронта. В 2021 году проект предложили посвятить освоению Кузнецкого угольного бассейна через истории отдельных семей.

Заместитель председателя комиссии по экологии и окружающей среде Андрей Куприянов сообщил, что в 2020 году благодаря совместным усилиям Общественной палаты и правительства Кузбасса 4 территории (в целом более 80 тыс. га) региона получили статус особо охраняемой природной территории. Сейчас экологи ведут работу по присвоению статуса заказника еще 16 территориям. К юбилею региона ученые подготовили новое издание Красной книги Кузбасса. Специалисты также готовы оказывать содействие в грамотном ландшафтном озеленении новых объектов и микрорайонов, которые строят к 300-летию Кузбасса.

В юбилейный для региона 2021 год Общественной палате Кузбасса исполняется 15 лет. По информации председателя Ирины Рондик, только за 2020 год общественники отработали более 500 обращений граждан, осуществили общественный контроль работы 303 образовательных организаций, 74 больниц и 46 организаций соцобслуживания, подготовили почти 11 тысяч наблюдателей для работы на избирательных участках, провели 38 чтений и экспертиз новых законопроектов.

Для справки. Общественная палата Кузбасса существует с 2006 года. В ее состав входят 45 человек: представители религиозных организаций, юристы, ученые, экономисты, врачи, педагоги, работники культуры.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.