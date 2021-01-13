Каждый год утки зимуют на Искитимке. На платформе «Кузбасс. Онлайн» за последние дни появилось несколько сообщений: полынья на реке замерзает, птицам плавать негде. Есть ли вероятность, что водоём полностью покроется льдом? И что будет в этом случае? Узнавала Анастасия Подоляко.

Утки обычно обитают недалеко от лесов или посёлков. В город же прилетают за лакомством. Жители подкармливают, птицы привыкают и остаются. Тяжело приходится зимой, когда река замерзает. Только за январь на помощь к пернатым спасатели приходили дважды.

Биологи уверяют, что нашим уткам сибирские морозы не страшны. Но при одном условии: рядом должна быть открытая вода. Это источник тепла и корма. И если небольшую полынью на Искитимке всё же затянет льдом, пернатые просто переселятся за пределы города.

Каждую весну в Кузбассе биологи подсчитывают уток. Уверяют: количество особей растёт. Но большинство из них предпочитает жить подальше от населённых пунктов. Поэтому горожанам может показаться, что их становится меньше. Переживать не стоит. На самом деле пернатые решили свить гнездо там, где тише, безопаснее и больше еды.

Автор: Анастасия Подоляко