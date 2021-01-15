В рабочей встрече с губернатором приняли участие руководители предприятий разных отраслей промышленности. На совещании обсудили меры поддержки бизнеса в период пандемии и запуск новых проектов к 300-летию региона.

«Важно, что в сложных условиях пандемии в Кузбассе удалось не допустить обрушения экономики и массовых сокращений. Часть промышленных предприятий оперативно переориентировали на производство продукции, необходимой для борьбы с коронавирусом. В прошлом году из областного бюджета на поддержку частного бизнеса было выделено более 52 миллионов рублей, что позволило уберечь от сокращения 7 тысяч человек», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В период пандемии предприниматели региона активно обращались в Кузбасскую торгово-промышленную палату за консультациями. Информационно-правовой поддержкой воспользовались более 6,5 тысяч человек. Было проведено 175 онлайн-консультаций, выдано 84 заключения по форс-мажору, почти 4 тысячи сертификатов товара для экспорта, проведено свыше 200 юридических сопровождений, в том числе по арендным отношениям.

На встрече обсудили предложение провести летом 2021 года Международный форум «Кузбасс-ЭКСПО». Предполагается, что на нем будут представлены предприятия малого и среднего бизнеса, представляющие несырьевой сектор экономики. Сейчас коммерческими партнерами области выступают корпорации из 90 стран СНГ и дальнего зарубежья. По словам губернатора Сергея Цивилева, все партнеры региона будут приглашены на форум.

Для укрепления прямых экономических связей председатель совета Кузбасской торгово-промышленной палаты, депутат Госдумы РФ Татьяна Алексеева также предложила создать в регионе Торговый дом с участием партнеров из соседних стран, например, Китая и Монголии.

Также на совещании обсудили новый проект «300 брендов Кузбасса», который стартует в рамках празднования юбилея региона. Право размещать товарный знак «Сделано в Кузбассе» на своей продукции на конкурсной основе получат 300 местных товаропроизводителей. Также в юбилейном году планируют провести форум «300 экспортеров Кузбасса» для местных компаний с благоприятной перспективой работы на внешнем рынке.

Для справки. Торгово-промышленная палата Кузбасса осуществляет оценку стоимости различных объектов, бизнеса, собственности, кадастровых земель. Также эксперты ТПП проводят все виды экспертиз, включая строительно-техническую, товароведческую, почерковедческую, финансово-экономическую, бухгалтерскую, лингвистическую, переводы на 20 языков, осуществляют юридическое сопровождение коммерческой деятельности, регистрацию товарных знаков и объектов интеллектуальной собственности, ведут поиск и проверки зарубежных партнеров региона.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.