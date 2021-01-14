Ситуация из гайдаевской комедии в зимнее время не редка. И случается не только на улице, но и в помещениях. Что делать если поскользнулись в магазине и получили травму? Как пострадавшему получить компенсацию, а предпринимателям обезопасить себя от «мнимых больных»? Знает Сергей Ищенко.

Испортить праздник походом в магазин? Легко! Мария перед Новым годом решила купить линзы, из-за чего, как считает, впоследствии ей пришлось идти к врачу.

МАРИЯ ЕГОРОВА: «В холодном тамбуре пол был помыт. Не успев шагнуть в этот салон и наступив в тамбуре ногой, я сразу же полетела на левую сторону. К вечеру я ощутила, что у меня очень сильные резкие боли. Я обратилась на следующий день в травмпункт, и мне поставили диагноз — ушиб грудной клетки. Я по назначению купила все лекарства в аптеке. Пошла в оптику за компенсацией по чеку, они мне по чеку выплатили 2100 рублей. И я ушла лечиться. Прошло 14 дней, я почувствовала ухудшение здоровья».

Однако второй чек на 171 рубль, потраченный на лекарства, выписанные врачом после повторного визита, Марии оплачивать отказались. Руководство торговой точки заявило, что травма могла быть получена в другом месте. И находится полностью в своем праве, так как, хоть кемеровчанка и поступила юридически верно, зафиксировав ушиб в медучреждении, свидетелей или документов, подтверждающих, что она упала именно там, у неё нет.

АНТОН КРЮЧКОВ, ЮРИСТ: «Добросовестный предприниматель, конечно, все должен компенсировать, и здесь нужно вести речь о том, что это должно быть возмещение убытков. Можно посоветовать предпринимателям все-таки зафиксировать эту договоренность о возмещении ущерба, зафиксировать то, какие же травмы получены, какие суммы на это требуются для устранения повреждений. Ну, и, наверное, есть смысл зафиксировать, что претензии сняты и пострадавший претензий больше не имеет».

При этом данная бумага не освобождает предпринимателя от ответственности, если в дальнейшем будут выявлены осложнения у получившего травмы лица. Мария, если пойдет на поправку, закроет вопрос, просто перестав быть клиентом торговой точки. Судебные перспективы у таких дел крайне туманны, требуют много сил от обеих сторон, и, как правило, финансово невыгодны никому. Подобные ситуации лучше решать миром, в частном порядке, не забывая фиксировать все свои действия. И главное — внимательно смотреть под ноги. Тем более, наступает пора крещенских морозов.

Автор: Сергей Ищенко