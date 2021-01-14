Виртуальный концерт собрал ценителей классической музыки в библиотеке имени Федорова. Напомним, в прошлом году учреждение получило специальное оборудование по нацпроекту «Культура». Теперь есть возможность транслировать выступления со всего мира. Ею воспользовалась и моя коллега Кристина Орехова

Рассмотреть эмоции, движение музыканта в любой точке сцены, связь дирижёра и каждого артиста, ощутить единство оркестрового взаимодействия… Качественное оборудование создаёт атмосферу, максимально приближенную к тому, что происходит в одном из центральных концертных залов страны. Звучит «Приношение Людвигу Ван Бетховену», а именно его симфония №9 в исполнении артистов Московской Государственной филармонии, посвящённое 250-летию со дня рождения великого композитора.

Работники библиотеки стараются дополнить творческий вечер историческими фактами и визуальным контентом. На тот случай, если кто-то из зрителей захочет углубиться в тему. Время пандемии скорректировало досуг жителей всей страны. Новая возможность прикоснуться к великому — большая радость, особенно для представителей серебряного возраста.

На сайте и в социальных сетях библиотеки доступно расписание виртуальных концертов на ближайшие полгода. Мероприятия проходят со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Следующая встреча состоится 21 января в 14:00. Кузбассовцам будет доступно достояние мировой классики в исполнении знаменитого трио имени Хачатуряна.

Автор: Кристина Орехова