После продолжительной серии выездных игр волейбольный клуб «Кузбасс» провёл вторую игру на своей территории. Соперником выступил оренбургский «Нефтяник».

Игра волейбольного «Кузбасса» с «Нефтяником» должна была состояться ещё в ноябре, но новая вирусная инфекция, обнаруженная у ряда игроков оренбургской команды, не позволила ей сыграть в матчах 5 и 6 туров российской Суперлиги.

Первая партия началась в равной борьбе, но последующие ошибки кемеровчан подарили несколько мячей сопернику. После двух эйсов подряд Андрея Ананьева и блока Кирилла Кранина отыграть отставание не удалось. Блоками «Нефтяник» четырежды закрыл Ивана Зайцева. Однако после кемеровчанам удалось перехватить игровую инициативу.

Трудовая победа позволила кемеровчанам подняться на первое место в турнирной таблице Суперлиги. Этому же предшествовал ряд побед «Кузбасса». 10 января на домашней площадке со счётом 3:0 он обыграл казанский «Зенит», а 6 января — новосибирский «Локомотив» 3:1. 17 января у «Нефтяника», который в турнирной таблице на 12 месте борется за выживание, ещё есть шанс взять реванш. Соперники проведут очередной поединок в Оренбурге.

Автор: Елизавета Матико