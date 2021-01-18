Вручение личных вещей Василия Фёдорова — поэта, писателя, чьим именем названа главная библиотека области, — состоялось сегодня в Государственном архиве Кемеровской области. Передать на хранение то, что скрупулёзно собирала долгие годы, решила Тамара Махалова, автор книг и сценарист фильмов о Фёдорове. Прикоснуться к истории удалось и нашей съёмочной группе.

Тамара Махалова — автор книг и сценарист нескольких фильмов о Василии Федорове. Так вышло, что грани профессионального и личного со временем стёрлись, и даже расстояния не смогли разрушить дружбу семей. Понимая весь масштаб личности талантливого поэта, Тамара со временем начала собирать письма, блокноты и другие вещи Василия Дмитриевича. После его смерти поддерживала связь с женой Ларисой, которая была и спутницей, и секретарём поэта, и тем человеком, который не упускал ни один творческий порыв талантливого кузбассовца.

Именно вовремя записанные строки стали толчком к появлению ярких произведений в творчестве поэта. Тамара Ивановна специально ездила в Москву в одну из квартир Фёдоровых, инициировала визит на дачу, где тоже были найдены ценные рукописи.

Будет составлена историческая справка о переданном фонде, предисловие к описи каждого предмета. Всё это будет доступно по запросу.

Благодаря таким дарениям, собирательству и поискам самих сотрудников история приобретает новые краски. Теперь рукописи знаменитого автора станут достоянием всего Кузбасса.

Автор: Кристина Орехова