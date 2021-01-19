Одним из городов-организаторов Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 стал Кемерово. В рамках подготовки к соревнованиям представители АНО «Оргкомитет волейбол 2022» провели рабочую встречу с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым, а также побывали на строящихся спортивных объектах.

«В Кемерове с 27 по 29 августа 2022 года пройдут матчи первого группового этапа чемпионата. К этому времени вся необходимая инфраструктура для проведения соревнований и приема спортсменов будет готова. Важно, что после завершения турнира построенными объектами мирового уровня смогут пользоваться как кузбасские спортсмены, так и остальные жители области», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Делегация посетила строящиеся «Кузбасс-Арену» и ледовый дворец «Кузбасс», а также спортивно-развлекательный комплекс «Арена». Каждая из этих площадок рассматривается для проведения волейбольных матчей в рамках чемпионата. Особое внимание при осмотре объектов было уделено обеспечению безопасности команд и болельщиков. Помещения должны соответствовать требованиям Международной федерации волейбола по оснащению спортивной площадки и обеспечению сервисов для зрителей. Также участники встречи посетили отели города и международный аэропорт Кемерова имени А.А. Леонова

Строящийся спорткомплекс «Кузбасс-Арена» площадью около 54 тыс. кв. метров будет вмещать волейбольное поле с трибунами на 6 тыс. зрителей, 50-метровый бассейн, спортивные и тренажерные залы, блок для занятий скалолазанием, а также аэротрубу и базу для подготовки по парашютным видам спорта.

Ледовый дворец «Кузбасс» площадью 65 тыс. кв. метров рассчитан на 6 тыс. зрительских мест. Объект будет сдан в 2021 году. Спортивный комплекс вместит ледовую арену, плавательный бассейн, спортивные и тренажерные залы, детско-юношеский центр хоккея с мячом, медицинские пункты, восстановительный центр, научно-производственный центр здорового питания.

«Арена» — спортивно-развлекательный комплекс с трибунами на 2200 мест. Здесь уже проходили чемпионаты мира и России по бильярдному спорту, чемпионаты России по тайскому боксу и по дзюдо.

Для справки. Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 пройдет в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут 10 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Кемерово, Красноярск. Участниками чемпионата станут 24 национальные сборные. Формат турнира предусматривает два групповых этапа и Финал шести в Москве, по итогам которого определится новый чемпион мира.