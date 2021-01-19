На заседании областного штаба по противодействию распространению коронавируса под председательством губернатора Сергея Цивилева обсудили организацию массовой вакцинации в регионе.

«Прививка — это главная защита от коронавируса для тех, кто еще не переболел. Для выработки коллективного иммунитета должно быть привито более 60% взрослого населения. Это позволит спасти много жизней. Поэтому особенно важно обеспечить доступность вакцинирования для кузбассовцев», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

По информации регионального Минздрава, в Кузбасс уже поступило 14 432 дозы вакцины. Поставки продолжаются, до конца февраля регион в общей сложности получит 120400 доз. Как сообщила заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова, первую аппликацию прививки уже сделали 7 383 человека, 2 688 кузбассовцев поставили оба компонента вакцины.

В регионе стартовала массовая вакцинация. Кузбассовцев готовы принять в 63 прививочных кабинетах медицинских организаций. Также пункты вакцинации будут открыты в крупных торговых центрах региона. Сейчас там готовят помещения и устанавливают холодильное оборудование для хранения вакцины. Предполагается, что таких пунктов может быть около 20.

На штабе было отмечено, что эпидемиологическая обстановка в Кузбассе остается стабильной. Но по сравнению с прошлой неделей наметился незначительный рост числа обращений в поликлиники региона из-за ОРВИ и гриппа, на 10% увеличилось количество вызовов бригад скорой помощи по поводу повышенной температуры. В связи с этим до 3 февраля 2021 года был продлен режим самоизоляции для кузбассовцев в возрасте от 65 лет и старше.

Министр здравоохранения области Михаил Малин доложил, что по уровню заболеваемости коронавирусом Кузбасс находится на 80-м месте в России, то есть является одним из самых благополучных регионов. При этом эпидемиологи не исключают весенней и осенней вспышек заболеваемости, поэтому настоятельно рекомендуют сделать прививку. По предварительным расчетам, вакцина защищает от заражения на срок от 1 года до 2 лет.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.