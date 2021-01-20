В области стартовала программа модернизации поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с населением до 50 тысяч человек. Программа утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2020 года по поручению президента Владимира Путина.

«Качественная первичная медицинская помощь должна быть доступна не только в больших городах, но и в селах, поселках, отдаленных населенных пунктах Кузбасса. В рамках программы модернизации с 2021 по 2025 год на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов здравоохранения, приобретение оборудования и автотранспорта из федерального и регионального бюджетов будет направлено почти 12 миллиардов рублей. При этом мы продолжим уделять особое внимание кадровой политике. Важно устранить дефицит кадров в первичном звене и помочь молодым специалистам с трудоустройством», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В рамках программы в Кузбасс в течение 5 лет поступит 1 647 единиц медицинского оборудования, в том числе рентгенаппараты, флюорографы и маммографы. В автопарки медицинских организаций направят 225 новых машин, которые будут использоваться для выездов к пациентам. Будет построено 136 объектов здравоохранения, в том числе 10 новых и 126 — взамен ранее существующих. Капитально отремонтируют 205 медицинских организаций, 4 – реконструируют.

Только в 2021 году на модернизацию будет направлено более 2,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 2 млрд, остальное — региональное финансирование. В медорганизации поступит 105 новых машин. Также на эти средства запланировано строительство 39 новых модульных медицинских пунктов.

Так, новый ФАП будет построен в поселке Щебзавод Беловского района, три пункта для приема врачами общей практики появятся в селах Калинкино, Лебеди и Окунево Промышленновского района, врачебную амбулаторию откроют в городе Мыски.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.