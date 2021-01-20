С ноября с улиц и дорог области вывезено 1,088 млн кубометров снега и наледи, из них 36 тыс. кубометров – за последние сутки. Такие данные приводит региональное министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

По информации ведомства, в зимнем содержании дорог и дворовых территорий задействованы свыше 300 организаций. На снегоуборке по области заняты 2,9 тыс. человек и 1,4 тыс. машин, в том числе 55 единиц спецтехники направлены промышленными предприятиями.

В первую очередь в порядок приводятся региональные трассы и городские магистрали по маршрутам следования общественного транспорта. Также от снега и льда очищаются тротуары, подъезды и подходы к социально значимым объектам.

Для борьбы с гололедом в Кузбассе применяют пескосоляные смеси. В условиях сибирского климата это наиболее эффективное средство, которое не теряет своих свойств при погоде до минус 20 градусов. На зиму региону требуется в среднем 43 тыс. тонн соли, 426 тыс. тонн песка и 50 тыс. тонн отсева. К началу сезона дорожники заготовили основной стратегический запас противогололедных материалов, а также заключили договоры на дополнительные поставки соли и песка в течение зимы.

Для справки. Общая протяженность дорожной сети Кузбасса составляет около 22 тыс. километров, из них региональные дороги — 5,5 тыс. км. Ежегодно на приобретение противогололедных материалов для содержания региональных дорог в зимний период выделяется более 90 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.