Панельный 8-этажный дом, состоящий из двух блок-секций, менее чем за год возвели по нацпроекту «Жилье и городская среда». Квартиры в нем бесплатно получили участники социальных программ: дети-сироты, переселенцы из аварийного жилья, инвалиды, многодетные семьи, ветераны боевых действий.

«Всего в рамках подготовки к 300-летию региона в Кузбассе за 800 дней заселили 59 новых домов для льготных категорий граждан. В том числе 10 домов — 2020 году: в Кемеровском, Крапивинском, Прокопьевском, Промышленновском Яшкинском округах, Тисульском районе, а также в Юрге, Белове, Калтане, Тайге. В общей сложности новоселье отпраздновали 3120 семей. В юбилейном 2021 году планируется ввести в эксплуатацию как минимум 25 многоквартирных «социальных» домов, в том числе 5 — до 6 июля — официального дня празднования. Дома строятся в поселке городского типа Промышленная, деревне Береговая Кемеровского округа, поселке Инской, а также в Кемерове и Мариинске», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В строительство дома в Чистогорском было вложено 100,5 млн рублей из консолидированного бюджета. В квартирах сделана отделка под ключ. Установлены пластиковые окна, металлические входные двери, сантехника, счетчики воды и электроэнергии, пожарные извещатели.

Ключи от квартир получили 24 новосела из числа детей-сирот, 13 семей-переселенцев из ветхого и аварийного жилья. 24 квартиры предоставлены одиноким матерям, инвалидам, многодетным семьям, ветеранам боевых действий, работникам сферы образования. Еще 35 квартир будут распределены позднее.

Одним из новоселов стала пенсионерка Ольга Костюк. Вместе с семьей она переезжает в светлую и теплую двухкомнатную квартиру из барака, в котором прожила более 30 лет. «Для нас это долгожданное событие, начало нового жизненного этапа. Теперь не надо ходить за водой на колонку и топить печь», — поделилась впечатлениями пенсионерка.

В поселке развита инфраструктура: в шаговой доступности от нового дома есть школа, 2 детских сада, дворец культуры, детская школа искусств, почтовое отделение, магазины.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.