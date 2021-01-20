Сегодня открылась экспозиция кемеровской 15-летней художницы Екатерины Балацкой. Половину жизни она провела за партой школы искусств и даже выработала собственную технику рисования.

Из путешествий Катя привозит не фотографии, а картины. После летней поездки в Мариинск на листах остались серии зарисовок. Они и легли в основу выставки. Кстати, часть этих изображений выполнена в авторской технике юного художника. Она появилась случайно.

Персональная выставка в 15 лет — настоящее творческое достижение, уверены педагоги. Пока экспозиция может показаться небольшой: всего 2 стены и 13 картин. Сколько в них вложено времени, труда и терпения, можно только предположить, заглянув в учебной класс художницы.

Рисовать в семье Балацких — традиция по женской линии. А от папы у Кати интерес к биологии. Сейчас она в 9 классе и выбирает, чем заниматься дальше: творчеством или наукой. Совмещает, казалось бы, несовместимое опять же в картинах: на выставке — изображения динозавров. В течение месяца экспозиция будет находиться в Детской школе искусств, посетить её можно по предварительной записи.

Автор: Анастасия Подоляко