Процедуру начали проводить в медучреждениях области массово с 9 декабря. Прививки ставят бесплатно. С некоторыми пациентами пообщалась Кристина Орехова.

Кто-то позитивно, кто-то с волнением, кто-то всей семьёй, а кто-то даже рабочим коллективом приходит на профилактические процедуры. Порядок проведения включает консультацию терапевта с обязательным измерением температуры тела и давления. Если всё в норме, врач даёт направление в процедурный кабинет. Сам препарат от новой коронавирусной инфекции, разработанный российскими специалистами, двухкомпонентный. То есть подразумевает два введения с перерывом в 3 недели.

После прохождения процедуры врачи рекомендуют в течение 30 минут находиться в медицинской организации, чтобы при какой-либо негативной реакции на компоненты вводимого препарата вам смогли оказать квалифицированную помощь. Для этого в часы проведения данной категории процедур дежурит анестезиолог-реаниматолог.

Если вы решили пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, нужно позвонить в поликлинику по месту жительства или в единый колл-центр по номеру 112 и записаться на приём. На сегодня время ожидания составляет не более суток. Какой-либо специальной подготовки для прохождения процедуры не требуется.

Автор: Кристина Орехова