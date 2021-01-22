Губернатор Сергей Цивилев обсудил с министром туризма и молодежной политики Кузбасса Антоном Пятовским итоги работы с молодежью в 2020 году и планы на юбилейный 2021-й.

«В этот особый для всего Кузбасса год важно вовлекать в работу по подготовке к юбилею молодых людей, в том числе волонтеров. Необходимо, чтобы молодежь тоже принимала участие в преображении региона, помогала сделать его таким, каким они сами хотят его видеть, в том числе предлагала для реализации собственные идеи и проекты», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Как рассказал Антон Пятовский, в 2020 году Кузбасс одним из первых в стране сформировал корпус из более 1500 волонтеров для помощи населению в период пандемии коронавируса. Волонтерский штаб на базе центра развития добровольчества «БлагоДарю» объединил усилия органов молодежной политики, социальной защиты населения, более 20 волонтерских и общественных организаций.

«Добровольцы отработали более 20 тысяч заявок. Они доставляли продукты людям, находящимся в группе риска, оплачивали услуги ЖКХ, а также консультировали граждан по телефону», — отметил Антон Пятовский.

Летом 2020 года в студенческих отрядах области работало рекордное количество участников – 1300 человек. Кузбасс получил право провести одну из 4 всероссийских студенческих строек: 700 бойцов студотрядов работали на объектах, которые возводятся к юбилею региона.

Молодежь Кузбасса участвовала в событиях Года памяти и славы: акциях «Свеча памяти», «Окна Победы», «Георгиевская лента» и «Красная гвоздика», флешмобе «Голубь мира», в поздравлениях ветеранов на дому. Также около 3500 подростков летом благоустраивали города и районы, в том числе по целевой программе из регионального бюджета. Работу планируется продолжать и в наступившем году.

Отдельный корпус волонтеров – 200 молодых людей – работал на национальном финале чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия) в Новокузнецке.

Во Всероссийском конкурсе молодежных проектов, который проводит Росмолодежь, в 2020 году победили 27 проектов из разных городов Кузбасса. Общая сумма федеральной поддержки составила 11,4 млн рублей. Также первые прошел региональный конкурс молодежных проектов. Грантовую поддержку на общую сумму 28,2 млн рублей получили 38 физических лиц и 19 некоммерческих организаций.

В юбилейном для Кузбасса 2021 году пройдет ряд значимых молодежных мероприятий. Как отметил Антон Пятовский, на их реализацию планируется направить 57,8 млн рублей. Основным событием станет подготовка и проведение юбилея региона. В организации праздника будет участвовать волонтерский корпус «Кузбасс 300»: почти 1500 ребят из всех муниципалитетов пройдут для этого специальное обучение. К подготовке планируется подключить молодежное правительства Кузбасса, идею создания которого поддержал глава региона.

Летом 2021 года Кузбасс станет площадкой для Всероссийской студенческой стройки «Кузбасс 300». Предполагается участие более 200 бойцов студотрядов со всей России. Кроме того, область станет организатором Всероссийского форума работающей молодежи, он пройдет в гибридном формате.

Планируется, что всего в мероприятиях по реализации молодежной политики в 2021 году примут участие более 320 тыс. человек, — почти на 30% больше, чем в прошлом году (220,5 тыс. человек) и в 2 раза больше показателя 2019 года (171 тыс. человек).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.