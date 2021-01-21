Министерство просвещения России утвердило измененный порядок приёма детей в школы. Постановление уже вступило в силу. Родители волнуются: когда можно будет подавать документы на зачисление в образовательные учреждения. С этим вопросом столкнулась и наш корреспондент, мама будущей первоклассницы Арина Мерлова.

Пожалуй, главное изменение — это новый срок подачи документов на поступление в образовательные учреждения. Он сместился с 1 февраля на 1 апреля.

Паспорт одного из родителей, справка о месте проживания ребёнка, медицинская карта, свидетельство о рождении, фотография будущего первоклассника и заявление. Этот перечень документов будут принимать в школах с 1 апреля до 30 июня. Кстати, для того, чтобы записать ребёнка в первый класс, как оказалось, совсем необязательно посещать образовательное учреждение.

Заполнить заявление можно через портал Государственных услуг, а также на сайте образовательного учреждения. Те родители, которые планируют отправить ребёнка в школу, находящуюся за пределами района проживания, будут оформлять заявление с 6 июля до 5 сентября.

Ещё одно нововведение. Право преимущественного приёма в первый класс получили братья и сёстры учеников школ. Это говорит о том, что дети, которые воспитываются в одной семье и проживают на одной территории, должны получать знания в одном образовательном учреждении.

Напомним, в первый класс зачисляют детей в возрасте от 6,5 до 8 лет. Уже сейчас малыши и их родители готовятся к новому жизненному этапу. Помочь в этом может и Школа будущих первоклассников. Занятия будут проходить практически во всех образовательных учреждениях региона.

Всё серьёзно. Уроки по математике, развитию речи, окружающему миру. Занятия будут проходить по субботам. Педагоги говорят: у детей, которые заканчивают школу будущего первоклассника, адаптация проходит легче.

Автор: Арина Мерлова