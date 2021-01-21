Стены помогают… Сталевары обыграли курганскую команду «Зауралье» с серьезным счетом и выбились в пятерку лучших клубов регулярного чемпионата ВХЛ.

Словно извиняясь за первые выездные игры года, новокузнечане с первой домашней встречи начали радовать болельщиков результатами. 16 января, оставив ворота сухими, обыграли орский «Южный Урал» – 3:0. 18 января в тяжелой борьбе обыграли учалинский «Горняк» – 6:4. А 20 января встретились с курганским «Зауральем».

В первой двадцатиминутке капитан новокузнечан Максим Кицын оформил дубль. Соперник, реализуя большинство за 36 секунд до первого перерыва, смог сократить разрыв. Второй период по игре целиком оказался за сталеварами, что, впрочем, особо не повлияло на счет. Лишь на 33 минуте новокузнечане смогли покорить ворота «Зауралья». Вратарь гостей за 20 минут отразил 22 броска.

Лидером по количеству голевых моментов «Металлург» был и в третьем периоде. Однако шайба упорно не хотела пересекать линию курганских ворот. За 4 минуты до финального свистка нападающий новокузнечан Дамир Рахимуллин в меньшинстве смог забить победную шайбу.

Итог встречи – 4:1. Новокузнечане занимают 5 место в турнирной таблице ВХЛ. Следующий домашний матч «Металлург» проведет 22 января с челябинским «Челметом».

Автор: Анастасия Подоляко