Дошкольные учреждения «Соловушка» и «Подсолнушек» построены в Кемерове по нацпроекту «Демография». В их возведение и оснащение вложен почти 1 миллиард рублей из консолидированного бюджета.

«За прошедшие 800 с лишним дней подготовки к 300-летию Кузбасса мы уже ввели в эксплуатацию 15 новых дошкольных учреждений, в том числе 2 из них открыли сегодня. Каждый детский сад в Лесной Поляне рассчитан на 350 мест, 120 из которых — ясельные. Для района, где живет много молодых семей, это очень важно», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона подчеркнул, что новые детсады в Кузбассе создаются с применением современных образовательных концепций и оснащаются интерактивным оборудованием. В «Соловушке» и «Подсолнушке» есть комнаты для занятий робототехникой и шахматами, кабинеты логопеда и педагога-психолога. В отдельных помещениях ребята смогут изучать различные профессии и основы финансовой грамотности. В «Соловушке» есть балетная студия, в корпусе «Подсолнушек» – тренажерный зал.

Игровые комнаты в ясельных группах организованы так, чтобы дети не мешали друг другу. Ребята могут играть с песком и водой, читать и рассматривать картинки, рисовать, развивать мелкую моторику. Есть также пространство для музыкальных занятий и зеленый уголок природы.

В группах для детей от 3 до 7 лет предусмотрены зоны познавательного развития для занятий математикой, чтением и конструированием. В комнатах много свободного пространства, чтобы каждый ребенок мог комфортно играть за столом со своим конструктором.

Также в обоих детсадах есть сенсорная комната для отдыха, просторный физкультурный зал, бассейн. На прилегающей территории оборудованы игровые и спортивные площадки с прорезиненным покрытием.

При строительстве были учтены все требования безопасности. В детсадах установлены видеонаблюдение и домофоны, автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка, табло с оповещателями на случай чрезвычайной ситуации. Посетители могут воспользоваться пассажирским лифтом, для маломобильных граждан есть пандусы.

В течение 2021 года в Кузбассе планируется построить еще 15 новых детских садов. В том числе 8 из них до 6 июля — дня празднования юбилея региона.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.