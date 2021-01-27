В селе Суслово Мариинского района запустили систему водоочистки стоимостью почти 1,5 млн рублей, а в поселке Барзас Березовского городского округа построили новый водовод протяженностью 8,6 км за 31,7 млн рублей. Работы выполнены в рамках государственной областной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса».

«Кузбасс обладает достаточными запасами чистой воды, но важно, чтобы она доходила до потребителя без потери качества. Только в прошлом году на модернизацию системы водоснабжения региона было направлено более 700 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов. В 2021 году планируем выделить на эти цели полмиллиарда рублей. Особое внимание при этом уделяется водоснабжению сельских территорий и малых городов», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Жители села Суслово ранее жаловались на резкий запах и неприятный вкус воды из местной скважины. Содержание железа в жидкости более чем в 3 раза превышало норму. После ввода в работу специальной системы вода из скважины проходит несколько ступеней очистки: фильтры, аэрацию (насыщение кислородом), облучение ультрафиолетом. От хлорирования было решено отказаться, поэтому полученную воду можно без опасений использовать для приготовления пищи и поливки огорода. Водой из скважины пользуется почти половина села — около тысячи человек, а также больница и Дом милосердия.

Жители поселка Барзас ранее получали воду из двух артезианских скважин, но в межсезонье (осенью и во время весеннего таяния снегов) она не соответствовала санитарным нормам. Кроме того, во время летних садовых работ воды на всех не хватало. Было решено подключить населенный пункт к центральному водоснабжению Березовского. Для этого построили новый водовод протяженностью 8,6 км от насосно-фильтровальной станции городского водозабора (вода поступает на объект из реки Барзас) до поселка. Все работы, включая проектирование, выполнили всего за год. Теперь 2 тысячи жителей поселка получают чистую питьевую воду без каких-либо ограничений. Скважины в Барзасе будут законсервированы.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.