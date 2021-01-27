За 2021 год планируется отремонтировать и построить около 145 километров дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже сформирован план с предварительным финансированием в размере 5,5 млрд рублей, определены первые подрядчики на объекты.

«Строительство, в том числе дорожное, стало драйвером развития экономики Кузбасса. В 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было построено и отремонтировано 189 километров дорог. В текущем году планируем сделать по нацпроекту почти 145 километров, в том числе 111,8 км трасс регионального значения, 20 километров улиц в Кемеровской агломерации и почти 12 километров — в Новокузнецкой», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В Кемерове определены подрядчики, которым предстоит отремонтировать 9 участков дорог. В целом в столице региона за год планируется обновить покрытие 27 улиц. Также будет закончен капремонт Соснового бульвара: от поворота на Кардиоцентр до проспекта Шахтеров расширят проезжую часть и демонтируют старые трамвайные пути. Улицу Институтскую продлят на 0,6 км от пересечения с Сосновым бульваром до Кузбасского проспекта. Этот участок благоустроят: установят фонари и ливневую канализацию, сделают тротуары.

В Кемеровском округе отремонтируют 3 автомобильные дороги общей протяженностью 2,3 км: ул. Полевую в селе Березово, ул. 3-я Рабочую в поселке Металлплощадка и ул. Школьную в селе Елыкаево. Также будут обустроены тротуары и установлены фонари на участке от федеральной трассы Р-255 «Сибирь» до деревни Камышная. Подрядчики по двум объектам уже выбраны.

В Новокузнецке будут приведены в нормативное состояние 9 участков на улицах Кузнецкого, Центрального и Новоильинского районов. Уже заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ. В частности, будет отремонтирован участок ул. Ленина от кольца на Советской площади, включая покрытие на Кузнецком мосту. Продолжатся ремонтные работы на ул. Павловского. Также среди объектов Заводское шоссе, включая дорожное покрытие на мосту через Томь.

Кроме того, в 2021 году продолжится капитальный ремонт участка трассы Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол. Это единственная дорога к горнолыжному курорту «Шерегеш». Будет ремонтироваться и участок дороги Томск – Мариинск протяженностью 20 км — его планируется завершить в 2022 году.

Объекты для участия в нацпроекте выбирали на основании обследования состояния дорог, а также пожеланий граждан. Так, новокузнечане высказали свои мнения на сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк», кемеровчане — на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн».

В 2020 году в Кузбассе построили и отремонтировали 385 км дорог, включая федеральную трассу, областные и муниципальные дороги. Из них почти половина, или 189 км, — выполнены по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.