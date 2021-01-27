27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Почти 900 дней и ночей держались мужественно и благородно. Они выстояли. Первый праздничный артиллерийский салют во время Великой Отечественной войны был дан в честь именно этой Победы. В городах и районах Кузбасса состоялось возложение цветов.

Главная цель — выжить. Люди умирали тысячами. Причём, всего лишь 3% населения погибло от бомбёжек, остальные — от голода. Из цветов делали лепёшки, варили суп из крапивы, делали напитки из хвои. Под обстрелом врага рыбачили на Неве. Скудный паёк размером не больше спичечного коробка. Он состоял из опилок, соды, бумаги и лишь малой части муки. А ещё было очень холодно. Чтобы как-то подбодрить жителей, не прекращалось радиовещание. Оно передавало новости или же звук обычного метронома – символ надежды, вечно бьющегося сердца непокоренного города.

Сохранить память. В эти дни в образовательных учреждениях Кузбасса проходят уроки мужества и выставки, посвященные 77-ой годовщине снятия блокады Ленинграда. Так, в школе №74 к детям пришли ветераны боевых действий.

Рассказать подросткам о подвигах прадедов. Поколение, которое ещё имеет возможность вживую пообщаться с героями, теми, кто выжил, отстоял и не сдался.

Автор: Арина Мерлова