Аномальные морозы уступили место сильным снегопадам. Синоптики обещают, что зимние осадки будут идти минимум 3 дня.

Около полутора сотен единиц спецтехники и почти 250 человек занимаются с самого утра одним делом — стараются сделать так, чтобы областная столица не встала в пробках. Для примера, на заполнение снегом одного КАМАЗа уходит всего несколько минут.

Грузовики для сбора снега идут буквально вереницей, но, несмотря на все усилия дорожников, в Кемерове, согласно геоинформационным системам, все равно образуются 6-бальные автозаторы. В светлое время суток основной упор делается на простую очистку магистралей, обработку антиобледенительными смесями спусков-подъёмов и остановок общественного транспорта.

Ночью же займутся и вывозом основной массы собранного за день снега. Сейчас сил у дорожных служб хватает, они готовы и не к таким снегопадам, остался даже резерв. Он может пригодиться, учитывая, что синоптики обещают обильные осадки ближайшие трое суток.

Автор: Сергей Ищенко