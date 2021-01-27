Закон вступит в силу уже 1 февраля. На какие ресурсы распространяется запрет и какие санкции ждут любителей интернет-перепалок? В этих вопросах разбиралась Анастасия Подоляко.

Некоторые нецензурные слова внесены в Толковый словарь русского языка. Этот пласт лексики до сих пор активно изучается. Исследователи посвящают данной теме научные труды и даже книги. Использовать крепкое словцо на Руси начали больше 10 веков назад. И как говорят учёные сегодня, мат действительно занял особое место в русской речи.

Это уже не первая попытка минимизировать количество мата в массовой культуре. Но и СМИ, и тем более пользователи социальных сетей всегда находили способы безнаказанно нарушить правило. Один из примеров: закрыть букву в слове звёздочкой. Поэтому к новому закону многие относятся скептически.

Ответственность по закону ляжет на администрации социальных сетей. Со следующей недели они должны модерировать контент. В случае, если не удалят публикацию с матом, будет наложен штраф и немаленький: сумма может достигать 8 миллионов для юрлиц. Кстати, пользователя, который оставил бранный комментарий, могут навсегда заблокировать на данной площадке. Более серьёзное наказание ждёт тех, кто перешёл на оскорбления.

Кстати, в феврале команда нашего телеканала запускает проект «Нелекция»- о сложных и интересных моментах русского языка простыми словами. В первых сериях программы расскажем, чем грамотно заменить мат, если очень хочется выразить эмоции за гранью цензуры.

Автор: Анастасия Подоляко