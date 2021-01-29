В учреждении будут оказывать медицинскую помощь при заболеваниях, вызванных возбудителями первой и второй групп патогенности. После пандемии коронавируса здесь смогут проводить плановое лечение разных инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ, туберкулеза, гепатита.

«В сфере здравоохранения Кузбасса сейчас идет серьезная системная работа. Мы увеличиваем количество бюджетных мест в профильных образовательных организациях, модернизируем первичное звено, ремонтируем и строим современные больницы. Отдельная задача — перенастройка системы оказания медпомощи в южной агломерации. Новокузнецк станет центром этой системы. В новой инфекционной больнице будут проводить полную диагностику пациентов, делать все необходимые анализы и назначать лечение», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Комплекс Новокузнецкой городской инфекционной больницы состоит из 12 зданий общей площадью 27,8 тыс. кв. метров, площадь всей территории — более 5,5 тыс. кв. метров. Помимо главного корпуса и хозяйственных построек здесь есть здание лучевой диагностики и клинико-диагностическая лаборатория, рассчитанная на 2 тыс. анализов в сутки. Все отделения снабдят переносным эндоскопическим, рентген- и УЗИ-оборудованием. Предусмотрены собственные очистные сооружения, что исключает распространение инфекции. Таким образом, учреждение сможет работать автономно.

Проектная мощность стационара — 121 койка, в случае необходимости есть возможность развернуть до 250 мест. Общая численность персонала составит около 500 человек. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2021 года.

Также глава региона посетил пункт вакцинации от коронавируса в торговом центре «Сити Молл». Пункт работает с 12 до 20 часов. Желающие пройти вакцинацию должны иметь при себе полис ОМС, паспорт или СНИЛС. Кроме того, на площадке перед торговым центром установлены мобильные флюорограф и маммограф. Рядом стоит автобус, где люди могут в тепле дожидаться бесплатного обследования.

В ходе рабочей поездки губернатор Кузбасса также обсудил строительство поликлиники с жителями микрорайона Абашево в Орджоникидзевском районе города. Старое здание не отвечало современным требованиям, было решено построить на его месте новое. Поликлиника будет рассчитана на обслуживание 10-12 тыс. человек — в 2 раза больше, чем прежняя. Сейчас собираются исходные документы для начала проектирования, после их получения специалисты разработают и направят на госэкспертизу проектно-сметную документацию. В поликлинике будут кабинеты для узких специалистов, малая операционная с двумя перевязочными кабинетами, процедурный кабинет, лаборатория, физиолечебница и дневной стационар.

После реконструкции введена в эксплуатацию и в ближайшее время начнет принимать пациентов поликлиника кузбасского онкодиспансера, рассчитанная на 250 посещений в день. В ней разместят новое диагностическое оборудование, поступившее по нацпроекту «Здравоохранение». В этом году капитально отремонтируют еще одно помещение онкодиспансера, предназначенное под новое оборудование для лучевой терапии. Сейчас идет процесс проектирования. Для установки современного компьютерного томографа в больнице №29 Новокузнецка также готовят специальное помещение.

Кроме того, в южной агломерации региона продолжаются ремонт и строительство сразу нескольких медицинских учреждений. В Междуреченске уже готов фундамент городской многопрофильной больницы. Строительство этого объекта началось в 2011 году, но в 2019 году каркас долгостроя признали не соответствующим требованиям сейсмобезопасности и демонтировали. Построить и сдать новое здание планируют до 30 ноября 2022 года. Реконструкция здания под участковую больницу в поселке Каз Таштагольского района выполнена на 80%. В помещениях заменили инженерные сети, провели отделку, осталось благоустроить территорию. В мае 2021 года планируется ввод объекта в эксплуатацию.

В планах на 2021 год — капитальный ремонт 3 поликлинических подразделений Новокузнецкой городской детской клинической больницы им. Малаховского и поликлиники Прокопьевской детской больницы, отделений Таштагольской районной больницы в Шерегеше и Темиртау, ремонт ФАПа и врачебной амбулатории в Прокопьевском округе.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.