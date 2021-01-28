В Кузбассе снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выявлены 100 случаев. 786 в общей сложности зарегистрировано за 4 недели нового года. Эти данные озвучили на традиционном брифинге по актуальной ситуации с КОВИД-19.

На сегодняшний день в Кузбассе для лечения коронавирусной инфекции развёрнуто 2 030 коек. 20% из них свободны. Кстати, в пиковый период было задействовано 4 873 места.

Только 3% пациентов с коронавирусом в Кузбассе переносят болезнь в тяжёлой форме, 80% — в лёгкой, остальные 17% — в средней. На искусственной вентиляции лёгких — 38 кузбассовцев, еще 271 — на кислородной поддержке. 515 человек находятся на стационарном лечении, 1181 — на амбулаторном. При этом все, кто борются с инфекцией дома, продолжают получать бесплатные лекарства.

В регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Планируется, что процедуру пройдут 60% населения. Всего за весь период поступило почти 30 тысяч доз препарата. Первую прививку уже поставили больше 15 тысяч человек.

Пункты вакцинации начали работать в торговых центрах — кемеровской «Лапландии» и новокузнецком «Сити Молле». Напомним, ставить прививку или нет — дело каждого человека. Но приоритетными группами, которым все же рекомендуют пройти эту процедуру, являются лица старше 60 и жители с хроническими заболеваниями.

Для того, чтобы привиться, необходимо иметь при себе один документ: паспорт, СНИЛС или страховой медицинский полис. Специалисты проведут анкетирование. Следующий этап — осмотр у доктора. После вакцинации пациент находится 30 минут под наблюдением врача.

Пункты будут работать по будням с 13:00 до 20:00 и по выходным с 11 утра до 8 вечера. Вакцинация абсолютно бесплатна. При необходимости помощь окажут волонтёры, которые дежурят в торговых центрах.

Автор: Арина Мерлова