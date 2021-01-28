В Кузбассе заготовили почти 600 литров, а, значит — 2 тысячи доз, необходимых для лечения тяжёлых случаев заболевания инфекцией нового типа. После взятия кровь отправляется в своеобразное «медпутешествие».

При обычной сдаче крови плазму сначала отправляют на карантин в специальное криохранилище, где она должна находиться 4 месяца. В лечебную сеть её направляют только после того, как донор повторно сдаст анализ крови и результат подтвердит отсутствие каких-либо вирусов. В случае с антиковидной плазмой, которая в период пандемии крайне необходима, используют специальный аппарат. После фильтрации в нём она подвергается облучению, уничтожающему большинство известных вирусов. Всего за 20 минут получается очищенный и жизненно важный компонент.

Антитела при этом сохраняются. Полученная антиковидная плазма направляется во все медицинские организации региона, осуществляющие лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Уже через 2 недели при желании процедуру можно повторить. Среди требований для потенциального донора антиковидной плазмы: возраст 18-55 лет, масса тела — более 50 килограммов. С собой нужно взять медицинскую справку о перенесённой болезни COVID-19 или свидетельство о наличии антител, паспорт и СНИЛС. Другие подробности можно узнать в Кузбасском центре крови: (3842) 52-22-74.

Автор: Кристина Орехова