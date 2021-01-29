209 бойцов в составе 12 студенческих отрядов отправились на ежегодную трудовую вахту. Ребята будут помогать с уборкой снега в отдаленных территориях, а также проводить творческие вечера и образовательные мероприятия для молодежи.

«В отряды отбирали самых достойных бойцов — надежных, активных. Студенты будут помогать в уборке снега и других домашних делах ветеранам, труженикам тыла, одиноким и престарелым гражданам, а также проводить спортивные, образовательные занятия для школьников и концерты для жителей», — отметил первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин.

Акция охватит 19 муниципалитетов: города Белово, Краснобродский, Междуреченск, Анжеро-Судженск, Тайга, Березовский, Калтан, Осинники, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, а также Кемеровский, Крапивинский, Промышленновский, Чебулинский, Тяжинский, Юргинский муниципальные округа, Новокузнецкий и Таштагольский районы. Завершится десант 7 февраля.

Подготовка к «Снежному десанту» началась еще осенью 2020 года. Бойцы студотрядов прошли учебные сборы «Школы снежного десанта». Все новогодние каникулы ребята занимались подготовкой концертных программ и заготовкой необходимого реквизита, продумывали мастер-классы, тематические беседы и игры для школьников.

Цель акции — патриотическое воспитание молодежи, популяризация здорового образа жизни, профориентационная работа среди школьников и студентов ссузов, организация спортивно-оздоровительного и культурного досуга населения, пропаганда движения студенческих отрядов.

Для справки. Ежегодная патриотическая акция «Снежный десант Кузбасс» проходит с 2014 года в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». Организатор — Кузбасское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» при поддержке министерства туризма и молодежной политики Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.