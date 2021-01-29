Уникальные сибирские монеты, которые чеканили на территории Кузнецкого уезда начиная с 1766 года, для выставочного проекта предоставили 4 новокузнецких музея, а также музеи Алтая и Новосибирска.

«Выставка открывает много интересных и неизвестных моментов из 300-летней истории Кузбасса. Наш регион представил экспозицию о Томском железоделательном заводе. Это промышленное предприятие было расположено в 30 километрах от современного Новокузнецка и занималось производством железа для Сузунского монетного двора, где и чеканилась сибирская монета. Просуществовало производство до середины XIX века», — отметила министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса.

Выпуск сибирской монеты позволил распространить единую денежную систему от Урала до Камчатки. Посетители выставки узнают, как чеканка денег повлияла на промышленное развитие Кузбасса и Сибири. На выставке также представлены предметы быта кузбасских крестьян, участвующих в производстве монет. Здесь же можно узнать о военной Колывано-Кузнецкой укрепленной части, центральный штаб которой во второй половине XVIII века находился на территории современного Новокузнецка. В задачи солдат входила защита рудников от набегов кочевников.

Выставка проходит в Новокузнецком краеведческом музее, экспонаты для нее также предоставили музей-заповедник «Кузнецкая крепость», Новокузнецкий художественный музей и Новокузнецкий литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского.

Партнерами выставки выступают Новосибирский государственный краеведческий музей и Государственный архив Алтайского края. Они предоставили копии карт и иных исторических материалов, связанных с производством монет. В рамках выставки состоится телемост с филиалом Новосибирского государственного краеведческого музея — Музейно-туристическим комплексом «Сузун-завод. Монетный двор», в ходе которого будет продемонстрирована технология производства сибирской монеты (монетный двор располагался на территории современной Новосибирской области).

Для справки. Регулярная чеканка сибирских монет номиналом в четверть копейки (полушка), полкопейки (денга), 1, 2, 5 и 10 копеек началась с 1766 года. В то же время в остальной России самой крупной монетой был пятак. На аверсе сибирской монеты изображен вензель императрицы Екатерины II и обозначение монетного двора, на реверсе – герб Сибирской губернии, номинал монеты и год чекана. По оценкам специалистов, сибирских монет было выпущено на сумму около 3,8 млн рублей. На это ушло 152 тыс. пудов серебристой меди, 1273 пуда серебра и 11,5 пуда золота. Один пуд равен примерно 16,3 кг.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.