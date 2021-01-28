Миллион рублей подъемными и поддержка от властей. Всё это обещают преподавателям, решившим работать в школах сел и малых городов. Госпрограмма «Земский учитель» действует второй год.

У четвероклашек берёзовской школы №16 урок математики. С преподавателем Анастасией Филипповой ученики познакомились несколько месяцев назад и уже успели её оценить.

Анастасии, чтобы перешагнуть порог берёзовской школы, пришлось преодолеть расстояние в 3 тысячи километров. Ещё год назад она преподавала в Забайкальском крае. Потом узнала о программе «Земский учитель».

По приезду в Кузбасс Анастасию отправили на курсы повышения квалификации и предоставили жилье в соцнайм. Получила его и Надежда Черенцова, преподаватель английского языка.

В Берёзовский путь Надежды был короче, она переехала с мужем и дочерью. Опасения были, но взвесив все за и против, семья сделала выбор. Тем более, что участникам госпрограммы «Земский учитель» выдают подъёмные. Но главное, Кузбасс смог дать то, чего не было в соседнем регионе.

Всего в 2020 году в Кузбассе по программе «Земский учитель» нашли работу 39 преподавателей как из других регионов, так и местных. В 2021 ждут еще 35 специалистов до 55 лет. Условия не изменились. Решившие переехать в малые города и сёла получат подъёмные в размере миллиона рублей. Впрочем, деньги не самое главное. Хороших педагогов действительно ждут дети, даже в самых небольших населённых пунктах.

Автор: Сергей Ищенко