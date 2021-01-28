1 февраля в Кузбассе заканчивается приём заявок на конкурс скульптур, посвящённых работе медиков в «красной зоне». О, том, каким видят труд врачей деятели искусства, узнавала Елизавета Матико.

Возвращаясь каждый вечер из отделения челюстно-лицевой хирургии, известный своими чернильными рисунками из «красной зоны» Руслан Меллин, первым делом открывает холодильник. Именно там он хранит свои модели. Боится, что в его отсутствие могут расплавиться на солнце. В качестве мастерской — комната сына. Лепит чаще ночами. За скульптурный пластилин взялся только в октябре прошлого года, и сразу успех — дебютная работа понравилась коллегам. На конкурс Руслан приготовил два макета.

Вторая работа хирурга — случай из реальной жизни. Два врача оперативно через извилистые коридоры больницы доставляли пациентку в реанимационное отделение. Успели. Этот эпизод Руслан запечатлел чернилами. Сейчас воплощает в пластилине.

А это мастерская Валерия Треска. В ней царит творческая атмосфера. Всюду холсты, зарисовки будущих работ и, конечно, скульптуры. С искусством он связан всю жизнь: это и хобби, и работа, и способ выразить себя. Идея родилась быстро. Конкурсную работу выполнил за 4 дня. При этом признаётся: не факт, что скульптура в таком виде — финальный вариант его проекта.

Главная задача конкурса — воплотить в работе образ героев современности. Ведь за жизнь каждого пациента борются не только медики, большую работу выполняют санитары, медсёстры, фельдшеры и водители скорой помощи. Важно, чтобы вклад каждого был отмечен. И, конечно, каждый мастер это сделает по-своему. Уже известно, победителей конкурса отметят денежной премией в День медика, а лучшая скульптура займёт своё место на улицах Кемерова и Новокузнецка. Итоги подведут в марте.

Автор: Елизавета Матико