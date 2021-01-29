В Кемерове разрешенными для подлёдного лова являются 3 места. Все их обойдут сотрудники МЧС во время реализации третьего этапа профилактической акции «Безопасный лёд». О чем говорят спасатели и любители посидеть на замерзшей речке, а также кто эти люди и в чём смысл операции, узнавал Сергей Ищенко.

Евгений Кулаков приехал на зимнюю рыбалку впервые. Едва он с дядей Леонидом Толмацким спустился на лёд и нашёл место для бурения скважины, подошли спасатели, чтобы напомнить о правилах безопасности.

Леонид Толмацкий полюбил зимнюю рыбалку не так давно, раньше предпочитал сидеть с удочкой летом. Собирается своему племяннику не только привить любовь к хобби, но и научить элементарным правилам.

Проникнется ли любовью дяди Евгений Кулаков — вопрос открытый. А вот первокурсник Никита Карманов уже уверен, что данное хобби не для него. На зимней реке также оказался впервые. Как волонтёр всероссийского студенческого корпуса спасателей он помогает сотрудникам МЧС в проведении акции «Безопасный лёд».

Особое внимание во время акции уделяется именно школьникам и студентам. Рыбаки же в основном знают, как вести себя на замёрзшей реке. Да и пока зимняя рыбалка безопасна. Толщина льда в Кемерове составляет в среднем полметра в местах, разрешённых для массовой ловли, а это — на озере Красном и на Томи у речного порта, и у кафе «Чайка». Через месяц ситуация, скорее всего, изменится, и спасатели с волонтёрами вновь проведут акцию.

Автор: Сергей Ищенко