Для расположенного в Ленинске-Кузнецком училища закупили новое спортивное, учебное и медицинское оборудование. Также проведен ремонт общежития и медицинского кабинета.

«Кузбасское училище олимпийского резерва уже 31 год готовит кадры для олимпийской сборной страны. Здесь получают профессиональное образование и тренируются лучшие спортсмены из 34 городов и районов нашей области, а также из Новосибирска и республики Алтай. В период пандемии они не имели возможности заниматься на базе училища. Однако новое оснащение поможет им вернуться в форму. Теперь у воспитанников училища есть все условия для качественной подготовки к грядущим соревнованиям», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Стоимость модернизации составила 9,3 млн рублей. Из них 8,1 млн рублей — средства регионального бюджета, 600 тыс. рублей выделено по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», еще 600 тыс. вложило училище.

В рамках обновления для тяжелоатлетов были приобретены новые штанги. Закуплены снаряды высшего класса, которые используют при проведении олимпийских игр. Также современное оборудование и экипировка приобретены для отделений велоспорта, дзюдо, лыжных гонок.

Кроме того, в училище заменили компьютеры в учебных классах, установили новое медицинское оборудование. Отремонтированы общежитие и медико-восстановительный центр, который действует с момента основания учреждения. В нем спортсмены несколько раз в год проходят обследование, восстанавливаются после травм и тяжелых физических нагрузок. Теперь медикам доступна новая компьютерная программа, которая помогает определить состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем атлета. Это позволит скорректировать учебно-тренировочный процесс и питание в соответствии с особенностями организма.

Для справки. В Кузбасском училище олимпийского резерва действуют 18 отделений, самые востребованные виды спорта – тяжелая атлетика, сноуборд, вольная борьба, спортивная гимнастика, бокс, лыжные гонки, велоспорт, футбол и дзюдо. 90% воспитанников входят в состав сборных команд Кузбасса и России. Училище выпустило 6 заслуженных мастеров спорта России, 32 мастеров спорта России международного класса, 256 мастеров спорта России, 29 участников Олимпийских игр.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.