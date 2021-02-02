Мобильный диагностический комплекс поступил в Новокузнецкую городскую клиническую больницу № 1 в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в конце 2020 года. Первые выездные обследования организованы для профилактики и ранней диагностики онкозаболеваний у жительниц отдаленных населенных пунктов.

«На приобретение этого мобильного маммографа из областного бюджета выделили почти 23 миллиона рублей. Это современный комплекс, который поможет врачам обнаруживать опухоли на самых ранних стадиях. Раньше жительницам сельских территорий для прохождения такого обследования надо было ехать в Новокузнецк, на что у них уходил целый день. Поэтому многие не обращались к врачам, рискуя здоровьем. Теперь маммограф сам приезжает на территорию, снимки пациенткам делают всего за 20 минут. При этом в Кузбассе для прохождения этого обследования не нужно направление врача», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Передвижной диагностический комплекс позволяет получить снимки высокого разрешения при минимальной дозе облучения. Аппарат способен обнаруживать опухоли размером от 5 мм. Изображения по интернету отправляют врачу в поликлинику Новокузнецка. В случае обнаружения патологии пациентку приглашают на дополнительное обследование к онкологу.

На передвижном маммографе можно делать до 50 обследований в день. Фургон утеплен и оснащен системой обогрева, что позволяет проводить обследования при температуре до — 40°. В передвижном кабинете есть процедурная и помещение для персонала, поэтому его посещение не отличается от визита в стационарный кабинет маммографии.

Как подчеркивают медики, рак молочной железы находится в числе лидеров по распространенности и смертности среди женского населения. Поэтому для профилактики маммографию раз в 2 года должна делать каждая женщина после 40 лет.

Для справки. Сейчас в Кузбассе работают 57 маммографов, в том числе 15 передвижных и 42 стационарных. В прошлом году в день проводилось около 550 обследований, в этом году планируется обследовать более тысячи женщин в день. До середины 2021 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» ожидается поставка еще 11 единиц оборудования.

С 2019 года по региональной программе маммоскрининга было осмотрено 59637 женщин. У 157 из них были обнаружены злокачественные новообразования, почти у половины болезнь была в 1 стадии.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.