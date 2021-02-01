Произведения искусства — под лупой. Международный день ювелира на минувших выходных отпраздновали мастера одного из самых древних ремесел. Кристина Орехова познакомилась с кемеровчанкой, которая создает кольца, цепи и серьги.

Штихель, вальцы, тиски, плоскогубцы, пинцеты, горелки — всё это рабочие инструменты хрупкой девушки. Путь к ремеслу ювелира Екатерины Пэпс начинался ещё в детстве, с плетения из бисера, вышивания крестиком… С выбором этой профессии пришлось освоить и не совсем женские виды работ.

Училась. И не один год. Правда, путь был тернистым. Сначала слушала советы родных — 2 раза поступала в вузы Новосибирска на технические специальности, которые были не по душе. В 24 года поняла, что любовь к ручной работе не победить и вернулась в родной город осваивать редкое мастерство. И вот уже 3 года работа — это творчество, которое наполняет её саму и доставляет радость другим.

За время работы Екатерина пришла к своему стилю, который она больше определяет, как минимализм. На изделиях — элементы готики, мистики и, например, знаки рун. Иногда выполняет сложные творческие заказы. Друзья Екатерины уже знают, что лучший подарок для этой девушки — не духи или, например, косметика. Сейчас ювелир мечтает о шуруповёрте, который точно расширит горизонты её творчества.

Автор: Кристина Орехова