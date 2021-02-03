Сыграть в баскетбол, когда в команде всего 3 человека… возможно. Если матчи идут онлайн. В Кузбассе идёт второй этап соревнований по киберспорту. Сегодня в битву включились школьники Кемеровского округа. За видеопоединком наблюдала наша съёмочная группа.

Спортсмены соревнуются не в зале, а за компьютерами — на базе баскетбольного симулятора. Мячом управляют с помощью мыши. Яков в этой команде — тренер. В видеоигры начал играть недавно, зато знает, как победить на реальной площадке.

Яков понимает, кому дать пас, куда вести мяч и когда бросать, чтобы забить гол. Полученные знания в спортзале применяет в сети.

Софья и Владимир — киберспортсмены с опытом. Перед соревнованием учили правила баскетбола и отрабатывали онлайн-броски. И на любимые видеоигры времени почти не оставалось.

В кибетурнире по баскетболу за 5 дней, что длятся соревнования, примут участие 150 старшеклассников. Самые сильные команды пройдут в следующий тур — на новом этапе освоят и новую видеоигру.

Автор: Анастасия Подоляко