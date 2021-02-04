Ярмарка обуви, открывшаяся в Кемеровском дворце молодёжи по адресу: Рукавишникова, 15 уже несколько дней радует кемеровчан и гостей столицы доступными ценами.

Главная особенность этой ярмарки — качество российских и белорусских производителей обуви доступно по очень приятным ценам. А всё потому, что доставка осуществляется без посредников, прямо с фабрик.

Помимо этого, главный критерий выбора материалов представленных производителей – практичность. А значит, вам будет тепло по сезону. И гололедица не испугает.

ЯРМАРКА ОБУВИ: Г. КЕМЕРОВО, УЛ. РУКАВИШНИКОВА, 15

ЧАСЫ РАБОТЫ: 10:00 — 19:00.

Автор: Кристина Орехова