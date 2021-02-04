ХК «Тамбов» смог! От встречи новокузнецкого «Металлурга» с командой, которую он всегда обыгрывает, забив 4-5 шайб, можно было ожидать чего угодно, но не того, что произошло. Наставник сталеваров посоветовал забыть матч, как страшный сон.

Первая двадцатиминутка встречи новокузнецкого «Металлурга» и ХК «Тамбов» прошла по стандартному сценарию. Сталевары открыли счёт на 10-й минуте, хозяева арены сравняли. Кузбассовцы вновь забили гол и на перерыв ушли лидерами. Последний раз за игру. В самом начале второго периода соперники вновь выводят на ничью, а спустя полторы минуты уходят в отрыв. Перед перерывом «Металлург» играет в меньшинстве и пропускает ещё одну шайбу. 4:2.

Несмотря на счёт, сталевары все ещё могли переломить ход матча. Третий период начался с того, что «Тамбов» реализовал еще одно большинство, а сталевары смогли сократить отставание. За 4 минуты до финального свистка новокузнечане заменяют вратаря на полевого игрока и пропускают ещё одну шайбу в пустые ворота. Показание на табло меняется еще один раз. За 11 секунд до окончания игры сталевары в меньшинстве, что и использовали хозяева арены. Итоговый счет 7:3. «Тамбов» впервые за всю историю выступлений в ВХЛ побеждает «Металлург». Тренер новокузнечан, Александр Журик, не нашел слов, чтобы описать произошедшее.

Новокузнецкий «Металлург» на 6 месте турнирной таблицы и 5 февраля сыграет 5-й матч выездной серии в Ростове-на-Дону.

Автор: Сергей Ищенко