Первую массовую энциклопедию о Гурьевском районе издала компания АО «Стройсервис»

«История Гурьевского района» выпущена тиражом в 5 000 экземпляров. Это самое массовое энциклопедическое издание не только в Кузбассе, но и в Сибири. Книга издана компанией АО «Стройсервис» в рамках мероприятий к 300-летию промышленного освоения Кузбасса.

Над книгой работали сибирские ученые, краеведы и сотрудники АО «Стройсервис». Формирование энциклопедии от подготовки текста до выхода тиража из типографии длилось 1000 дней. Содержание основано на сведениях по результатам археологических исследований Восточного Присалаирья, которые начались 60 лет назад, на материалах из Российского государственного исторического архива, на архивных фондах Кемеровской области, Алтая и Гурьевского района. Научным редактором стал авторитетный кузбасский археолог, доктор исторических наук, главный научный сотрудник ФИЦ угля и углехимии СО РАН Игорь Ковтун.

Оформлена книга нестандартно для энциклопедического издания. В ней читатели найдут и разворотные карты, и полные копии газетных страниц, театральных билетов, военных «хлебных карточек», иллюстрации с эффектами визуального и тактильного погружения.

В книге впервые системно изложена история территории Гурьевского района в контексте исторического развития Кузбасса и Сибири. Освещены 5 эпох, начиная с первобытного времени и до современности. В книге впервые опубликованы:

• аутентичные копии археологических сосудов из первого открытого в Кузбассе андроновского могильника эпохи бронзы (около 2 тыс. лет до н.э.);

• доказательства того, что на этой территории начала зарождаться письменность — протописьменность;

• результаты исследований региональной промышленности, подтверждающие, что 200 лет назад Земля Салаирская была первым индустриальным центром Кузбасса;

• динамика цен на товары первой необходимости в ретроспективе нескольких веков…

Презентация энциклопедии прошла в г. Салаир (Гурьевский район). Книгу представили в формате театрализованного шоу и фотозоны с живыми статуями – героями разных эпох. На мероприятии побывала председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева.

«Если корни здоровы, то саду цвесть! Историю своей Родины, региона, России должен знать и любить каждый. Это нужно для того, чтобы понимать, каким путем идти дальше, как внести свой вклад в развитие и процветание края. Компания «Стройсервис» дала старт очень правильной традиции. Книга очень интересно оформлена, она красочная, яркая, неординарная. Уверены, что она станет одним из тех источников знаний, которые помогут нашим будущим поколениям сохранить историю, гордиться своим происхождением, родной землей. Благодарим администрацию Гурьевского района, коллектив авторов, компанию «Стройсервис» и лично Дмитрия Николаевича Николаева за большой вклад в сохранение и популяризацию истории Кузбасса», — отметила Анна Цивилева в своем выступлении, а позже и на странице в Инстаграм.

2500 экземпляров книги уже передали в учреждения образования, культуры и спорта, а также жителям Гурьевского муниципального округа. Также издание бесплатно получат библиотеки, музеи и школы области.