В День российской науки губернатор Сергей Цивилев присвоил десяти выдающимся ученым звание «Почетный профессор Кузбасса». Они также получили целевые премии в размере 10 тысяч рублей.

«Открытия кузбасских ученых воплощаются в реальные инновационные проекты, которые успешно применяются на практике. К примеру, геоинформационная система «Кузбасс» от «Института цифры» КемГУ вошла в число лучших по итогам Всероссийского конкурсного отбора отечественных проектов для развития цифровой экономики. Специалисты НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний создали биопротез клапана сердца, не имеющий мировых аналогов. Мы благодарны нашим ученым за труд и прорывные идеи и продолжим создавать комфортные условия для реализации их потенциала в Кузбассе», — отметил губернатор Сергей Цивилев на торжественном награждении.

За профессиональные заслуги отмечены четверо медиков: заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, доктор медицинских наук, профессор Галина Артамонова; заведующий кафедрой хирургии, урологии, эндоскопии и детской хирургии Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей – филиала Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук, профессор Андрей Баранов; директор НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Барбараш; заведующая кафедрой эпидемиологии, инфекционных болезней и дерматовенерологии Кемеровского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Елена Брусина.

Почетного звания также удостоены заведующий научно-исследовательской лабораторией математического моделирования Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного университета, доктор технических наук, профессор Валерий Каледин; профессор кафедры прикладных информационных технологий и программирования Сибирского государственного индустриального университета, доктор технических наук, профессор Тамара Киселева; директор института угля Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН Владимир Клишин; заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний, доктор биологических наук, профессор Надежда Михайлова.

За заслуги в науке награждены педагоги: руководитель института дополнительного профессионального образования Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева, доктор педагогических наук, профессор Татьяна Панина и профессор кафедры литературы, русского и иностранных языков Кемеровского государственного института культуры, доктор филологических наук Людмила Ходанен.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.