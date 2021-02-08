8 февраля в России отмечается День науки. Ученые мужи нашего региона свой профессиональный праздник отмечают в трудах. Стартовал месячник науки, во время которого, до конца февраля, в различных вузах, а также организациях НОЦ «Кузбасс» пройдет 300 различных мероприятий.

Кузбасс – видный участник научной жизни страны. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на итоги работы наших ученых за прошедший год.

ЕЛЕНА ПАХОМОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА КУЗБАССА ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ: «2020 год стал плодотворным для кузбасских ученых. Научно-образовательный центр «Кузбасс» и индустриальные партнеры совместными усилиями внесли в копилку российской науки 100 патентов на изобретения и полезные модели. 30 соглашений дополнительно к тем, которые уже были заключены, и 800 высокорейтинговых статей».

В НОЦ «Кузбасс», а также во всем регионе развиваются такие направления как цифровизация и роботизация, разрабатываются беспилотные карьерные самосвалы. Достижения мирового уровня получены в области медицины: создан и сейчас проходит испытания уникальный биопротез клапана сердца, протез сосуда малого диаметра.

Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия отвечает за свою профильную отрасль. Ученые вуза первыми в мире получили геномоотредактированные эмбрионы коров, устойчивых к вирусу лейкоза и вывели первых телят. Теперь задача доказать, что признак будет передаваться по наследству. Думают ученые и о будущем кузбасской науки в целом.

ЕКАТЕРИНА ИЖМУЛКИНА, ВРИО РЕКТОРА КУЗБАССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ: «В этом году мы поставили себе цель сформировать более 10 кружковых научных направлений, где студенты будут участвовать вместе с нашими учеными в решении наших больших задач. И сегодня мы проводим студенческую конференцию, где студенты озвучивают свои идеи, а наши научные руководители осуществляют презентацию своих разработок, своих направлений кружковых для того, чтобы студенты вовлеклись и пришли к ним работать в лабораторию. То есть сегодня мы хотим сделать так, чтобы у нас наука интегрировалась в образовательную деятельность».

Привлечение студентов к серьёзным научным работам в период обучения — одна из важнейших задач, стоящих перед НОЦ «Кузбасс» в целом. Это позволит не только улучшить получаемое специалистами образование, но и вырастить новые кадры, которые в будущем смогут перехватить эстафету у своих научных руководителей.

Автор: Сергей Ищенко