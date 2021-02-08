Одно из важнейших направлений кузбасской науки – работа с недрами. В Прокопьевске базируется НИИ, в чью задачу входит их оценка. Все ради безопасности как самих угольщиков, так и людей, живущих на подработанных территориях.

Один из флагманов в этой отрасли – сибирский филиал НИИ Горной геомеханики и маркшейдерского дела, расположившийся в Прокопьевске.

Два немецких тяжеловеса — ветераны одной из его лаборатории. Им по 55 лет, но со своей работой — растянуть или сжать горную породу — справляются на отлично. Кроме них в исследованиях над скальными фрагментами, грунтами, металлическими конструкциями и строительными материалами работают и другие приборы. Есть место и ручному труду. А все для того, чтобы оценить прочность, влажность, плотность образцов. И дать соответствующее заключение. Его данные будут использоваться для повышения безопасности ведения горных работ на угольных и других месторождениях. Причем не только в Кузбассе, но и далеко за его пределами.

Сибирскому филиалу НИИ Горной геомеханики и маркшейдерского дела 80 лет. За это время здесь накопили бесценный опыт в изучении недр. Различные лаборатории выполняют работы, связанные с проблемами землепользования, градостроительства и экологии для крупных компаний и отдельных граждан. Изучают территорию перед разработкой месторождения, во время его эксплуатации, а также после закрытия. К примеру, дают оценку влияния подработанного участка на жилой дом. На основе этих документов предприятия принимают решения, которые должны повысить не только эффективность труда, но и его безопасность.

Автор: Сергей Ищенко