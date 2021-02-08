Архивные документы, результаты полевых работ, просветительские акции и научные конференции… Все это — проект «Без срока давности». Он направлен на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения Советского Союза — жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны.

Сегодня в Кемерове в школе №31 открылась выставка, где были собраны материалы, до некоторых пор хранящиеся под грифом «Секретно».

11,5 миллионов жертв, вина которых только в том, что они были советскими гражданами и жили на землях, подлежавших, по плану нацистов, «беспощадной германизации». Для Натальи каждая экскурсия — своего рода подвиг. Рассказывать о зверствах над безоружными и беззащитными людьми — нелегко.

Дмитрий когда-то сам был поисковиком, выезжал на Вахту памяти на места боёв Курской Дуги, Ладожского озера. В какой-то момент решил создать свой отряд добровольцев, которым помогает прикоснуться к истории родной земли.

Аня из 10 лет обучения в школе 6 посвятила углубленному изучению самой крупной и кровопролитной в истории человечества войны. Сколько бы фактов ни было бы изучено за всё это время, не перестаёт удивляться. Эта выставка тоже стала новым пазлом в картине её памяти.

Совсем недавно на основании засекреченных документов, часть которых представлены на этой выставке, Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом страны было возбуждено уголовное дело по 357 статье Уголовного кодекса РФ «Геноцид».

В декабре 2020 года проект «Без срока давности» признан лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа». Выставка с одноимённым названием посетит весь Кузбасс. Уникальные сведения доступны и на сайте проекта.

Автор: Кристина Орехова