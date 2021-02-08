В Кузбасском центре искусств открылась областная художественная выставка «Вернисаж. Лучшая работа года». Она посвящена 300-летию промышленного освоения региона. О том, как создаются полотна и не только — в материале Арины Мерловой.

Изобразить главную водную артерию Кузбасса на одном полотне. Не в этом случае. Андрей Дрозд подошёл к вопросу глобально. Над композицией работал 4 месяца. Уверен, что срок выполнения — не главный показатель качества. Некоторые работы пишутся очень быстро, а над какими-то приходится работать годами.

Михаил Смирнов знаком нашим телезрителям как финалист реалити-шоу «Делай деньги». Но мало кто знает, что ещё он занимается искусством. Как сам признаётся — начал относительно недавно. Осознанно взял в руки карандаш в 20 лет. Определённой тематики нет. Изображает то, чем вдохновляется.

Более 100 авторских произведений. Представлены картины, скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства. Кстати, городской конкурс «Лучшая работа года» появился еще в начале 90-х годов. В 2012-ом его приостановили. Возродили спустя 7 лет уже в статусе областного. Художникам эта выставка даёт главное — призвание. И неплохую мотивацию. Профессиональное жюри выберет трех победителей и лауреата. Все они получат денежные премии и дипломы.

Выставка будет работать до 26 февраля. А после ее закрытия некоторые экспонаты можно будет купить. Бронирование открыто на сайте Кузбасского центра искусств.

Автор: Арина Мерлова