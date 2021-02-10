Заместитель губернатора Андрей Панов в ходе видеоселектора предупредил глав муниципалитетов о личной ответственности за плохую уборку снега и льда. Территориям необходимо очистить крыши и тротуары в срок до 12 февраля.

«Резкие перепады температуры воздуха вкупе с обильными снегопадами и дождем значительно осложнили ситуацию. Поэтому в кратчайшие сроки нужно мобилизовать все силы для расчистки тротуаров, дорог и крыш многоквартирных домов», — подчеркнул заместитель губернатора Андрей Панов.

Качество очистки кровель совместно с Госжилинспекцией теперь будет контролировать и прокуратура региона. С начала года в Кузбассе произошло 7 обрушений крыш в многоквартирных домах, два из них — в Ленинске-Кузнецком. Начальник Государственной жилищной инспекции Кузбасса Ирина Гайденко отметила, что ветхие кровли необходимо чистить с помощью автовышек, либо предварительно укреплять шаткие конструкции. Также главам территорий напомнили о необходимости огораживания опасных участков сигнальной лентой. К этой работе можно привлекать волонтеров.

Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев сообщил, в случае необходимости поврежденные кровли многоквартирных домов, которые планировали отремонтировать в следующем году, можно будет обновить в текущем. Для этого нужно провести собрание жильцов и подать документы в региональный Фонд капитального ремонта.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.