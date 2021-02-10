В центральном районе Кузбасса на помощь сельчанам в борьбе со снегом пришла техника разреза «Шестаки» компании АО «Стройсервис»

Специалисты предприятия помогают муниципалитетам сразу трех районов ликвидировать последствия недавних снегопадов и метелей. Для расчистки дорог от снега выделяются тяжелые автогрейдеры, погрузчики, тракторы и самосвалы. За сезон на снегоборьбу выводится порядка свыше 10 единиц техники, которые расчищают более 150 км дорог в неделю. Работа ведется в селах с населением около 25 тыс. человек в Беловском, Гурьевском и Ленинск-Кузнецком районах.

Кроме очистки от снега основных дорог посёлков, уборка производится на территории социальных объектов, контейнерных площадок и подъездных улиц. Особое внимание уделяется пожеланиям местных жителей в благоустройстве территорий и детских площадок, выборе мест складирования убранного снега.

Предприятия АО «Стройсервис» круглосуточно убирают снег в разных частях Кемеровской области, под их контролем более 1000 км дорог. На территории Новокузнецкого района (села Березово и Рассвет), Прокопьевского муниципального округа (Матюшино, Калачево) и Прокопьевского городского округа (Спиченково) на очистке сельских улиц задействована техника разреза «Березовский». В Киселевске и Прокопьевске помогает «Шахта №12», разрез «Пермяковский» в Беловском районе. Техника «Барзасского товарищества» следит за очисткой улиц в Кемеровском районе, Березовском и Анжеро-Судженском городских округах.