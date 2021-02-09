В «Кванториуме 42» началась интенсив-сессия для старшеклассников. Они приступили к решению задач в сфере геоинформационных и аэрокосмических технологий, познакомились с виртуальной реальностью и не только.

Дмитрий учится в 10 классе и уже определился с будущей профессией. Планирует посвятить себя науке и заниматься разработкой биопротезов. Поэтому на сегодняшнем интенсиве его внимание особенно привлекла виртуальная симуляция человеческого организма. Но Дмитрий, как настоящий учёный, сразу предложил, как можно эту технологию усовершенствовать.

На других площадках дети учились управлять беспилотниками, обрабатывать аэрокосмические снимки и создавать сайты с учётом геоинформационных технологий.

После интенсива старшеклассники смогут продолжить заниматься в детском технопарке и уже за школьной партой совершать настоящие научные открытия.

Автор: Анастасия Подоляко