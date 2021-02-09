Наука, интеллект, технологии, креативность и активность. Сложив первые буквы этих слов, получим название научного фестиваля. В этом году на «НИТКЕ» были представлены достижения воспитанников 81-го образовательного учреждения города. С открытиями кемеровских школьников познакомилась Кристина Орехова.

На занятиях в кружке «Спидкубинг» Центра развития творчества Настя научилась вычислять алгоритмы, логические занятия. Это любимое времяпрепровождение вне школы. Сегодня она делится своими знаниями с другими. А вот Максим – уже преподаватель. С коллегой помогает своим ученикам освоить работу в полевых условиях.

На фестивале было представлено 36 мастер-классов и 20 детских научных проектов. Руководители общеобразовательных школ и центров творчества обсудили основные ориентиры дальнейшего развития, а педагогам рассказали о возможностях, доступных для юных научных деятелей, которые помогут помочь в расширении творческих горизонтов.

Автор: Кристина Орехова